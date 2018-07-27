خسائر مالية ضخمة في مشروعات كوريا لتطوير الموارد في الخارج

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طبقا لتقرير صادر عن فريق عمل إصلاحي لتطوير الموارد في الخارج، قامت المؤسسات الحكومية الثلاث للنفط والغاز والموارد باستثمار 25 تريليون وون في تطوير الموارد في الخارج، مما تسبب في تعرضها لخسائر مالية تبلغ 13 تريليون وون.وأشار التقرير إلى أن مؤسسة الموارد الكورية قد استثمرت 1.6 تريليون وون في عام 2012 في تسلم حق إدارة منجم للنحاس في المكسيك، لكنها خسرت 1.3 تريليون وون منها، كما خسرت المؤسسة أيضا 600 مليار وون من استثماراتها في منجم للنيكل في مدغشقر.وقال التقرير إن مؤسسة النفط الكورية عانت من زيادة حجم الخسائر المالية في استثماراتها في مشروع للتنقيب عن البترول في العراق نتيجة توسع نطاق المشروع ليشمل بناء البنى التحتية هناك.أما مؤسسة الغاز الكورية فقد شاركت في مشروع للتنقيب عن الغاز في كندا من خلال تقديم تقرير يبالغ في حجم العائدات المتوقعة للمجلس التنفيذي للمؤسسة.ودعا فريق العمل الإصلاحي المؤسسات الثلاث إلى إعادة هيكلتها دون الحصول على دعم من الحكومة.