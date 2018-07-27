تراجع كبير في نسبة تأييد الرئيس مون جيه إين

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سجلت نسبة تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" أقل مستوياتها منذ تنصيبه بعد تراجعها للأسبوع السادس على التوالي.وطبقا لاستطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" على 1002 من البالغين خلال الفترة من يوم الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين من شهر يوليو الجاري، بلغت نسبة تأييد الرئيس "مون" 62%، بانخفاض 5% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وبلغت نسبة المعارضة 28%، بزيادة 3% مقارنة بالأسبوع الماضي نتيجة لعدم تمكنه من حل القضايا الاقتصادية وقضايا معيشة الشعب، ومشاكل رفع الحد الأدنى للأجور، والانتقادات الموجهة للسياسات الحكومية بأنها موالية لكوريا الشمالية.وكانت نسبة تأييد الرئيس "مون" قد تراجعت خلال الفترة من أواخر يناير وحتى أواخر فبراير الماضي لتتراوح بين 63% و64% بسبب الجدل حول تشكيل فريق رياضي موحد بين الكوريتين للمشاركة في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 48% دون تغيير، بينما بلغت نسبة تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي 11% بزيادة 1%.