مباحثات عسكرية رفيعة المستوى بين الكوريتين في قرية بان مون جوم

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اتفقت السلطات العسكرية في الكوريتين على عقد الجلسة التاسعة من المباحثات العسكرية على مستوى جنرال يوم الحادي والثلاثين من يوليو الجاري في بيت السلام الواقع في الجزء الجنوبي من قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم".وجاء هذا الاتفاق بناء على اقتراح عرضته كوريا الشمالية عن طريق رسالة هاتفية عبر الخط الساخن الذي يربط بين الجيشين الكوريين الجنوبي والشمالي.ومن المتوقع أن يبحث الجانبان القضايا المتعلقة بنزع السلاح داخل المنطقة الأمنية المشتركة في "بان مون جوم"، وسحب القوات والمعدات العسكرية من المنطقة منزوعة السلاح، بالإضافة إلى التنقيب المشترك عن رفات الجنود الذين قتلوا خلال الحرب الكورية داخل المنطقة منزوعة السلاح.كما سيقترح الجانب الكوري الجنوبي على الشمال وقف الأعمال العدائية في المياه القريبة من خط الحدود في البحر الغربي وترسيم منطقة سلام بحرية.وكانت الجلسة الثامنة من هذه المباحثات قد عقدت يوم الرابع عشر من شهر يونيو الماضي حيث اتفق الجانبان على إعادة ربع الخط الساخن العسكري بينهما.