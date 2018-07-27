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تراجع حجم صادرات السيارات الكورية للربع الثالث على التوالي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الجمعة، بلغ حجم صادرات السيارات الكورية 9.6 مليار دولار خلال الربع الثاني من هذا العام، بانخفاض نسبته 6.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وكان حجم صادرات السيارات الكورية قد شهد زيادة مستمرة منذ الربع الرابع من عام 2016، لكنه بدأ ينخفض منذ الربع الأخير من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن عدد السيارات المصدرة بلغ 640 ألف سيارة خلال الربع الثاني من هذا العام، بتراجع نسبته 7.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقال التقرير إن حجم صادرات السيارات الكورية للولايات المتحدة قد انخفض بنسبة 14%، وإلى أستراليا بنسبة 17.7%، في الوقت الذي زاد فيه حجم التصدير لكندا وروسيا وإيطاليا.أما حجم واردات السيارات الأجنبية فقد بلغ 80 ألف سيارة في الربع الثاني، بزيادة نسبتها 18.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك زيادة للربع الرابع على التوالي.