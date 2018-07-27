كوريا الشمالية تعيد رفات 55 جنديا أمريكيا

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وصلت طائرة نقل عسكرية من طراز "سي- 17" إلى قاعدة "أوسان" الجوية الأمريكية الموجودة في كوريا الجنوبية وعلى متنها 55 من رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية.وكانت الطائرة قد غادرت قاعدة "أوسان" صباح اليوم الجمعة متوجهة إلى مطار "غالما" الكوري الشمالي وعلى متنها وفد أمريكي ليتسلم رفات الجنود الأمريكيين.وسيتم إجراء اختبارات للحمض النووي على رفات الجنود الأمريكيين قبل نقلها إلى قاعدة جوية في جزيرة هاواي الأمريكية لتسليمها إلى أسرهم.يذكر أنه قد تم الاتفاق علي إعادة رفات الجنود الأمريكيين خلال القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في سنغافوره يوم الثاني عشر من شهر يونيو الماضي.وقال البيت الأبيض الأمريكي أنه سيقام يوم الأول من شهر أغسطس القادم حفل رسمي بمناسبة إعادة رفات الجنود الأمريكيين إلى الوطن.