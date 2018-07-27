إقامة مراسم جنازة لنائب البرلمان نوه هوي تشان اليوم

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أقيمت اليوم الجمعة مراسم جنازة "نوه هوي تشان" نائب البرلمان عن حزب العدل المعارض الصغير تحت إشراف البرلمان.وقال رئيس البرلمان "مون هي سانغ" في كلمة وداع إن النائب "نوه" كان رائدا لعصر المستقبل، ويتقدم دائما نحو الأمام، وممثلا للسياسات الليبرالية، وشخصية عادلة تقف بجانب الطبقات الفقيرة والمظلومة.وقالت رئيسة حزب العدل "لي جونغ مي" إن فقدان النائب "نوه" ليس مجرد فقدان رجل سياسي بل هو فقدان إمكانية للديمقراطية يمكن من خلالها إحداث تغيير في حياة الطبقة المضطهدة اجتماعيا.وقد حضر مراسم اليوم أكثر من ألف من المسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين ونواب البرلمان، بالإضافة إلى عدد من المواطنين.يذكر أن النائب نوه انتحر مؤخرا على خلفية اتهامات بتورطه في قضية تزوير الآراء على الإنترنت، المعروفة إعلاميا باسم قضية "دروكنغ".