الكونغرس الأمريكي يدعو إلى النزع الكامل للسلاح النووي من كوريا الشمالية

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كشفت اللجنة العسكرية لمجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين عن مشروع قانون لسياسة الدفاع الأمريكية للعام القادم.ويتضمن المشروع بندا يؤكد على أن البرنامج النووي الكوري الشمالي يشكل تهديدا كبيرا للأمن والاستقرار الإقليميين في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان والهند وغيرها من الدول الآسيوية والباسيفيكية.كما أكد أيضا على أن السياسات الدبلوماسية الأمريكية تستهدف نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه.ويدعو أعضاء الكونغرس الأمريكي في مشروع القانون إلى الاستمرار في وجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية مؤكدين على ضرورة عدم حدوث أي تغيير في التعهدات الأمنية الأمريكية للدول الحليفة للولايات المتحدة حتى في حال أن يتم نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية والإعلان عن انتهاء الحرب الكورية.الجدير بالذكر أن قانون سياسات الدفاع الأمريكية ينص على الحفاظ على عدد قوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية عند مستوى 22 ألف جندي.