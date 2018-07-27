تجاوز عدد مرات مشاهدة أغنية مايك دروب لبي تي إس 300 مليون

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تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية فرقة "بي تي إس" بعنوان "مايك دروب" حاجز الـ300 مليون مرة.وقالت شركة "بيغ هيت" الترفيهية إنه قد تم تسجيل هذا العدد من المشاهدات في الساعة السادسة و52 دقيقة من مساء أمس الخميس.بهذا، أصبح عدد الفيديونات الموسيقية لأغاني فرقة "بي تي إس" التي تجاوز عدد مرات مشاهدتها 300 مليون، خمسة فيديوهات، من بينها "دي إن إيه" و"دم وعرق ودموع".ومن المقرر أن تصدر الفرقة ألبومها الجديد بعنوان "أحب نفسك: إجابة" يوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس القادم، وأن تنطلق في جولة عالمية بعنوان "أحب نفسك" بدءا من عرض سيقام في سيول يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من أغسطس.