كيم جونغ أون يزور مقبرة الجنود الصينيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية

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قام الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بزيارة لمقبرة الجنود الصينيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والستين على توقيع اتفاقية الهدنة، حيث قدم إكليلا من الزهور.يذكر أنه تم دفن "ماو آن إينغ" الابن الأكبر للزعيم الصيني الأسبق "ماو تسي تونغ"، والذي مات خلال مشاركته في الحرب الكورية، في تلك المقبرة.وأكد كيم في كلمة ألقاها خلال زيارته للمقبرة أن العلاقات بين كوريا الشمالية والصين تعتبر علاقات خاصة ومتينة حيث تشكلت بدم وأرواح مواطني البلدين.وأقامت كوريا الشمالية أمس الخميس في بيونغ يانغ تجمعا للمحاربين القدامى قدرت فيه روحهم الوطنية وتضحياتهم.