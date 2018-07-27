وزير التوحيد الوطني الكوري الجنوبي يبحث مع بومبيو قضايا كوريا الشمالية

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أجرى وزير التوحيد الوطني الكوري الجنوبي "تشو ميونغ كيون" يوم الأربعاء الماضي محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو".وقال مسؤول في وزارة التوحيد أمس الخميس إنه قد تم في هذه المحادثات مناقشة التطورات الأخيرة في العلاقات بين الكوريتين ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.ويعتقد أن الوزير الأمريكي "بومبيو" طالب الوزير الكوري "تشو"، وهو المسؤول عن العلاقات بين الكوريتين، بعدم الإسراع في التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، وذلك سط إحراز تقدم ضئيل في المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ.كما يعتقد أن الوزير الكوري "تشو" طالب الولايات المتحدة بتقديم الدعم بشأن جهود الحكومة الكورية الجنوبية الرامية إلى تخفيف جزء من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية لتنفيذ التعاون والتبادل الاقتصاديين بين الكوريتين.وفي السياق نفسه، عبر القائم بأعمال مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ "مارك لامبرت" الذي يقوم حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية عن عدم موافقته على استئناف مشروعات التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، وذلك خلال لقائه مع عدد من رجال الأعمال الكوريين الجنوبيين أمس الخميس.