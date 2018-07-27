تقليص فترة الخدمة العسكرية الإلزامية

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من المتوقع أن يتم تنفيذ مشروعٍ لتقليص فترة الخدمة العسكرية الإلزامية تنفيذا لتعهد قدمه الرئيس الكوري "مون جي اين" خلال حملته الانتخابية.وقال مصدر مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنه تم إصدار خطة بهذا الشأن وتم تقديمها إلى الرئيس "مون" أمس الجمعة. وطبقا للخطة سيتم تخفيض مدة الخدمة في الجيشين البري والبحري بنحو 3 شهور، و بشهرين بالنسبة للجيش الجوي.وذكر المصدر المسؤول أنه رغم تقليص مدة الخدمة العسكرية ستزداد القوات العسكرية الكورية بسبب تقوية الأجهزة العسكرية الحديثة. كما قررت وزارة الدفاع رفع رواتب الجنود بشكل تدريجي.بالإضافة إلى ذلك سيتم تخفيض عدد ضباط الصف العام من 436 إلى 360 بحلول عام 2022، وهذا يشمل إزالة 66 منصبًا عامًا في الجيش البري و5 مناصب من كل من القوات البحرية والقوات الجوية وفقا لهذه الخطة.هذا التعديل يأتي كجزء من الجهود للتغلب على التغيرات الديموغرافية في البلاد، والناجمة عن انخفاض معدل المواليد، وادخال المزيد من العمال المدنيين لشغل وظائف عسكرية غير قتالية لتعزيز كفاءة العمل.