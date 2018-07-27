كوريا الجنوبية تستعرض احتمالية حظر استيراد الفحم الروسي

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قال رئيس هيئة الجمارك في كوريا الجنوبية إنه سيراجع بشكل جاد فرض حظر على استيراد الفحم الروسي المشتبه في كونه من كوريا الشمالية.وقال مفوض هيئة الجمارك "كيم يونغ مون" للجنة الاستراتيجية والمالية في البرلمان أمس الجمعة إن وكالته ستبذل قصارى جهدها لتطبيق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بأمانة.وتخطط الهيئة للبحث عما إذا كانت الدول الأخرى قد حظرت الفحم الروسي لهذا السبب، كما ناقشت الحظر المحتمل مع الوزارات الأخرى المعنية.ووفقًا للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، فإن كوريا الشمالية شحنت الفحم من روسيا إلى دولة ثالثة عبر مواني كوريا الجنوبية مرتين في أواخر العام الماضي.ورفض المفوض انتقادات أشارت إلى أن التحقيق في هذه المسألة كان بطيئًا، قائلًا إنه يجري بشكل طبيعي وهو في المراحل النهائية، وأضاف أن وكالته ستعلن عن نتائج التحقيق قريبًا.