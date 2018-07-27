وزير الدفاع يتعهد ببذل أقصى الجهود في الإصلاح العسكري

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قال وزير الدفاع "سونغ يونغ مو" إنه غير قلق من احتمال فقدان منصبه ويركز فقط على القيام بواجباته وإصلاح الجيش، بما في ذلك وحداته الاستخباراتية.أدلى سونغ بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في وزارة الدفاع اليوم بعد أن أبلغ الرئيس "مون جيه اين" بتقدم جهود الإصلاح الذاتي للجيش، بموجب خطة الدفاع الإصلاحية الثانية.وتناول سونغ في تصريحه الجدل المثار حول دفاعه المزعوم عن خطة قيادة أمن الدفاع التي كانت ستتذرع بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في أوائل العام الماضي لفرض الأحكام العرفية في ظل إدارة "بارك كون هيه".وقال سونغ إن الإصلاحات ستمنع تدخل الجيش السياسي ومراقبة المواطنين، بينما ستقلل من حالات إساءة استخدام السلطة.وفي بيان له، قال الوزير إن الهدف النهائي هو إنشاء جيش ديمقراطي متقدم، مضيفًا أن السيطرة المدنية والتنمية المتوازنة للأفرع العسكرية الثلاث هما الركيزتان الأساسيتان للإصلاح.