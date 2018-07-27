الحكومة ترفض طلب الشركات الكورية الجنوبية لزيارة مجمع كيسونغ الصناعي

رفضت حكومة كوريا الجنوبية مرة أخرى طلبًا من أصحاب الشركات الكورية الجنوبية لزيارة منشآتهم في مجمع كيسونغ الصناعي المغلق في كوريا الشمالية.ووفقا لمسؤول في وزارة التوحيد فقد قامت الوزارة بتأجيل اتخاذ إجراء بشأن الطلب المقدَّم من 153 من أصحاب الشركات المشاركة في المجمع الصناعي المشترك بين الكوريتين، مضيفا أنها أبلغت المتقدمين بقرارها.وقد قررت الحكومة أن زيارة المجمع ما زالت سابقة لأوانها، نظرًا لعدم وجود نتائج ملموسة للنزع النووي.ومن المعروف أيضا أن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" قد أبلغ وزير التوحيد "تشو ميونغ كيون" خلال مكالمة هاتفية الأربعاء الماضي بأن تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية أمر مستبعد دون تحقيق تقدم في نزع السلاح النووي.وتعد هذه هي المرة السادسة التي يدعو فيها الكوريون الجنوبيون المشاركون في مجمع كيسونغ إلى السماح لهم بزيارة الموقع، حيث قررت سيول إغلاقه في فبراير 2016 تحت إدارة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه".