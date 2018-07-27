ترامب يتوجه بالشكر لكيم جونغ أون عقب استعادة رفات جنود أمريكيين

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شكر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" خلال حديث أجراه بحديقة البيت الأبيض يوم الجمعة، الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على وفائه بوعده وإعادة رفات جنود أمريكيين قُتلوا خلال الحرب الكورية، مشيرا إلى أن مزيدا من هذه الوعود سيتم تحقيقها مستقبلا.ومن المقرر أن تُنقل الرفات إلى هاواي بعد احتفال رسمي سيقام الأسبوع المقبل في قاعدة جوية أمريكية في كوريا الجنوبية، وستخضع للتحليل للتحقق منها من قبل وزارة الدفاع الأمريكية.ويأتي تسليم 55 من الرفات يوم الجمعة في إطار تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه خلال قمة ترامب-كيم الشهر الماضي. ويعتقد أن بكوريا الشمالية رفات أكثر من خمسة آلاف جندي أمريكي.