الحكومة ترسل الدفعة الأولى من إمدادات الإغاثة إلى لاوس

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قالت وزارة الخارجية في سيول إن أول دفعة من إمدادات الإغاثة غادرت إلى لاوس في الثامنة من صباح اليوم السبت.تعد هذه الإمدادات جزء مما قيمته 1 مليون دولار من المساعدات الإنسانية التي تعهدت بها حكومة كوريا الجنوبية لمساعدة لاوس على التعافي من الفيضانات الناجمة عن انهيار أحد السدود في البلاد.وتشمل الدفعة الأولى 1200 بطانية مقدمة من الحكومة، وحوالي 200 مجموعة من مستلزمات الصرف الصحي التي قدمها الصليب الأحمر، إلى جانب مستلزمات أخرى مثل الملابس التي تبرعت بها شركة إس كي للهندسة والبناء، التي شاركت سابقا في بناء السد. في حين تخطط الحكومة الكورية لإرسال مزيد من المساعدات بعد التشاور مع لاوس.وكانت كوريا الجنوبية قد قررت يوم الجمعة تقديم مساعدات طارئة بقيمة مليون دولار إلى لاوس الواقعة جنوب شرق آسيا، بما يشمل 500 ألف دولار نقدا و500 ألف دولار أخرى على شكل معونات.ومن المقرر إن يغادر إلى لاوس يوم غد الأحد فريق إغاثة كوري يضم 15 مسعفاً وخمسة موظفين مساعدين، ليلتحق هناك بفريق آخر أُرسل يوم الخميس.فُقد مئات الاشخاص وتوفي آخرون في اقليم ابيتيو في أقصى جنوب لاوس بعد انهيار السد المخصص لتوليد الطاقة الكهرومائية يوم الاثنين، مما أضر بستة مدن مجاورة.