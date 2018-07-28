ارتفاع أسعار البنزين والديزل لأعلى مستوى هذا العام

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ارتفعت أسعار البنزين والديزل المحلية للأسبوع الرابع على التوالي، لتصل إلى أعلى المستويات هذا العام.ووفقًا لموقع Opinet الخاص بمعلومات أسعار النفط الذي تديره شركة النفط الوطنية الكورية، ارتفع سعر البنزين العادي بمتوسط 0.7 وون إلى أكثر من 1612 وون للتر في الأسبوع الرابع من يوليو، ما يعد أعلى مستوى منذ نهاية عام 2014.كما ارتفع سعر وقود الديزل بنحو 0.7 وون إلى أكثر من 1413 وون للتر في الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى حتى الآن خلال هذا العام، وأعلى مستوى منذ الأسبوع الأخير من عام 2014.وواصل سعر الكيروسين ارتفاعه، حيث بيع بسعر 943.6 وون، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2015.وأرجعت مؤسسة النفط الوطنية ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى انخفاض المخزون في الولايات المتحدة وتعليق شحنات النفط في المملكة العربية السعودية على طول طرق البحر الأحمر.