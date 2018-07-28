النيابة العامة تطالب بالسجن 4 سنوات لحاكم سابق متهم في قضية اعتداء جنسي

Photo : KBS News

طلب الادعاء من محكمة في سيول يوم أمس الجمعة الحكم على حاكم مقاطعة تشونغ تشونغ السابق "آن هي جونغ" بالسجن أربع سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي.يواجه آن (54 عاما) منذ أبريل الماضي تهما بإجبار سكرتيرته السابقة "كيم جي أون" على ممارسة الجنس معه أربع مرات والتحرش بها مرات عديدة بين منتصف العام الماضي وبداية هذا العام في سيول وأثناء رحلات في الخارج.وقد اتُهم بالاتصال الجنسي والمضايقة عن طريق إساءة استخدام السلطة المهنية، وهي تهم يعاقب عليها القانون بما يصل إلى خمس سنوات سجنا أو غرامة قدرها 15 مليون وون (13300 دولار).بدأت الفضيحة في أوائل مارس الماضي عندما أدلت السكرتيرة بتصريح في القضية في مقابلة إخبارية على تلفزيون محلي، ليستقيل الحاكم السابق في اليوم الموالي ويتم طرده من الحزب الديمقراطي الحاكم.وقد صدم هذا الاتهام المتابعين، حيث اعتُبر آن أحد السياسيين الليبراليين البارزين ومرشحا محتملا للرئاسة، وقد خاض الانتخابات التمهيدية قبل الانتخابات الرئاسية العام الماضي وخسر أمام منافسه في ذلك الوقت "مون جي اين".من جانبه اعتذر آن للجمهور حول الفضيحة ولكنه لم يعترف بالتهم الموجهة إليه، وأصر على أن العلاقة مع كيم كانت توافقية.