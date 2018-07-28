اعصار جونغ-داري يصل شرق جيجو الاثنين واستمرار موجة الحر

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اقترب الإعصار الثاني عشر، جونغ-داري، من طوكيو اليابانية صباح اليوم السبت.ووفقا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية فإن الإعصار جونغ-داري، وهو الاسم الذي قدمته كوريا الشمالية، مر عبر البحر جنوب غرب طوكيو في حوالي الساعة التاسعة صباحا، ويتحرك في شمال غرب البلاد بسرعة 37 كيلومترا في الساعة.من المتوقع أن يمر الاعصار عبر اوساكا اليابانية صباح اليوم الأحد، على أن يصل إلى المياه القريبة من مدينة سيوغ-ويبو فى جزيرة جيجو الكورية الجنوبية بحلول الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين.ومن المرتقب أن ترتفع درجات الحرارة لفترة وجيزة في المناطق التي ستسقط فيها الأمطار الناجمة عن الاعصار، ولكن من غير المحتمل أن يحد ذلك من موجة الحر المستمرة.وقالت هيئة الأرصاد الكورية إن درجات الحرار ستستمر في الارتفاع في غرب البلاد يومي الأحد والاثنين حيث سيجلب الإعصار رياحا شرقية، ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في بعض المناطق 37 درجة مئوية.