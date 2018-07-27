واشنطن تؤكد أن بيونغ يانغ لم تطلب أموالا مقابل إعادة رفات الجنود الأمريكيين

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هيذر نويرت" في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام إن كوريا الشمالية لم تطلب من الولايات المتحدة تقديم تعويضات مالية مقابل عملية إعادة رفات الجنود الأمريكيين التي تمت يوم السابع والعشرين من شهر يوليو الجاري، مؤكدة أنه لم يتم تبادل أي نوع من الأموال بين الجانبين.جاء هذا التأكيد في الوقت الذي لم تعلن فيه كوريا الشمالية عن أي تفصيل ذات صلة بإعادة رفات الجنود الأمريكيين، مما يثير اهتمام الكثيرين حول ما إذا كان ذلك سيسهم في بناء الثقة بين واشنطن وبيونغ يانغ وإحراز تقدم في المفاوضات الخاصة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وكان بعض المراقبين قد توقع أن طلب كوريا الشمالية تقديم تعويضات مالية هو السبب في تأجيل موعد إعادة رفات الجنود الأمريكيين.وقد جاء ذلك بناء على حقيقة أن الولايات المتحدة كانت قد دفعت لكوريا الشمالية حوالي 22 مليون دولار مقابل إعادة 629 من رفات الجنود الأمريكيين خلال الفترة من عام 1990 وحتى عام 2005.ومن جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس" إن الوزارة تدرس إرسال أفراد عسكريين إلى كوريا الشمالية للقيام بالمزيد من مهام البحث عن رفات الجنود الأمريكيين هناك.