الحر يتسبب في وفاة 27 شخصا

Photo : KBS News

قال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد الذين لقيوا حتفهم بسبب الإصابة بأمراض ذات صلة بالحرارة قد بلغ 27 شخصا، مسجلا بذلك أعلى رقم منذ أن تم جمع الإحصاءات ذات الصلة في عام 2011.وأوضح المركز أن سيدتين فوق سن التسعين قد توفيتا أول من أمس السبت بنفس السبب، ومن ثم بلغ إجمالي عدد المتوفين بسبب الحرارة العالية 27 شخصا خلال الفترة من يوم العشرين من مايو وحتى أمس الأحد.وأشار المركز إلى أن عدد المصابين بأمراض الحرارة بلغ 2042 شخصا خلال تلك الفترة بعد أن كان 1574 شخصا خلال نفس الفترة من العام الماضي.