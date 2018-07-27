صور الرئيسين الكوري والأمريكي في سفارة كوريا الشمالية لدى بكين

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قامت سفارة كوريا الشمالية لدى بكين بوضع صور لكل من الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في لوحة الإعلانات أمام السفارة.وتضم هذه الصور لقطات من محادثات القمة بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" مع كل من الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" في شهر أبريل الماضي، والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في شهر يونيو الماضي.ويذكر أن لوحة إعلانات السفارة الكورية الشمالية في بكين ظلت مغطاة بالصور المتعلقة بإطلاق صواريخ باليستية في العام الماضي، ولكن تم تغيير تلك الصور في شهر مارس بصور خاصة بمحادثات القمة بين الزعيم "كيم " والرئيس الصيني "شي جين بينغ"، ثم إضافة صور الرئيسين الكوري الجنوبي والأمريكي.وقال البروفسور "مون إيل هيون" الأستاذ في الجامعة الصينية للسياسة والقانون إن قيام كوريا الشمالية بوضع صور "مون" و"ترامب" في سفارتها في بكين بمثابة رسالة توجهها بيونغ يانغ لواشنطن لاتخاذ إجراءات مماثلة مقابل تفكيكها لموقع "دونغ تشانغ ري" لاختبار الصواريخ وإعادة رفات الجنود الأمريكيين.