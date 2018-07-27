انطلاق فعاليات منتدى آسيان الإقليمي في سنغافوره

بدأت اليوم الاثنين اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين من منتدى اتحاد دول جنوب شرق آسيا، آسيان، في سنغافوره، بحضور وزراء خارجية ووزراء الدولة للشؤون الخارجية في الدول الأعضاء وممثلي بعض دول المحيط الهادئ، بمن فيهم وزراء خارجية الكوريتين والولايات المتحدة والصين.وتثير دورة سنغافوره التي تستمر خمسة أيام، اهتمام الكثيرين حول ما إذا كانت سيتم بحث القضايا المتعلقة بالإعلان عن انتهاء الحرب الكورية في حالة عقد اجتماع بين وزيري الخارجية الكوريين الجنوبي والشمالي واجتماع آخر بين وزراء خارجية كل من الكوريتين والولايات المتحدة، على هامش تلك الدورة.ومن المقرر أن تتوجه وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" إلى سنغافوره غدا الثلاثاء حيث تحضر اجتماعا مع وزراء خارجية دول آسيان يوم الثالث من أغسطس القادم، واجتماعا آخر مع وزراء خارجة دول نهر "ميكونغ"، واجتماعا لوزراء خارجية دول آسيان زائد ثلاثة، واجتماعا لوزراء خارجة دول شرق آسيا، بالإضافة إلى اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين من منتدى آسيان الاقليمي.