فريق كوري جنوبي يبدأ عمليات الإنقاذ الطارئ في لاوس

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بدأت الحكومة والمنظمات المدنية الكورية في تقديم الدعم الإنساني إلى لاوس التي تعاني حاليا من صعوبات كبيرة نتيجة لانهيار سد مائي.ووصل فريق كوري جنوبي للإنقاذ الطارئ أمس الأحد إلى مطار "باك سيه" بولاية "تشام باساك" الواقعة في جنوب شرق لاوس على متن طائرتين عسكريتين، وقد بدأ الفريق اليوم الاثنين عمليات الإنقاذ في المنطقة المنكوبة في موقع تشييد سد مائي.ويضم الفريق الكوري 15 كادرا طبيا و5 فنيين آخرين، وسوف يقدم خدمات طبية استباقية للوقاية من الأمراض المعدية، كما سيقدم علاجات طبية لسكان المناطق المنكوبة خلال الـ10 أيام المقبلة.وسيتم توزيع مواد الإغاثة التي أرسلتها المنظمات المدنية الكورية على ضحايا الفيضانات الناجمة عن انهيار السد.ومن جانبه، قال رئيس وزراء لاوس "ثونغ لون سيسوليث" إن حكومة بلاده سوف تتعاون مع الحكومتين الكورية والتايلاندية في التعرف على سبب حادث انهيار السد، مؤكدا أن الشركة التي تقوم ببناء السد ستكون هي الجهة المسؤولة عن تقديم تعويضات مالية.الجدير بالذكر أن شركة "إس كي" الكورية للإنشاء هي التي كانت تقوم ببناء السد المائي الذي تعرض للانهيار.