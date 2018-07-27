رياضيون من الكوريتين يجرون تدريبات مشتركة في كوريا الجنوبية

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وصلت أمس الأحد إلى سيول مجموعة من الرياضيين الكوريين الشماليين لإجراء تدريبات مشتركة مع نظرائهم الجنوبيين.وجاءت هذه الزيارة في إطار الاستعدادات لدورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في اندونسيا خلال الفترة من الثامن عشر من شهر أغسطس وحتى الثاني من سبتمبر القادم.وكانت الكوريتان قد قررتا في شهر يونيو الماضي المشاركة في دورة إندونيسيا بفرق موحدة في ثلاث رياضات، هي: الكانو والتجديف وكرة السلة للنساء.وقد وصل الوفد الرياضي الكوري الشمالي المكون من 34 رياضيا بصحبة طواقم فنية إلى مطار "إنتشون" الدولي قادما من بكين، ثم توجه إلى مقر إقامته فور وصوله، ومن المقرر أن يجري مباحثات مع الجانب الجنوبي حول جدول أعمال الزيارة في وقت لاحق.