نسبة تأييد الرئيس مون جيه إين تتراجع للأسبوع السادس على التوالي

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استمرت نسبة تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" في التراجع للأسبوع السادس على التوالي.وطبقا لاستطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" على 2504 من البالغين خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى السابع والعشرين من شهر يوليو الجاري، بلغت نسبة تأييد الرئيس "مون" 61.1% ، بانخفاض 1.8% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وبلغت نسبة المعارضة 33.3%، بينما بلغت نسبة تاييد الحزب الديمقراطي الحاكم 44%، وتلاه حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي بـ18.6%، وحزب العدل بـ12.5%، وحزب المستقبل بـ7%، وحزب السلام الديمقراطي بـ2.9%.وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 2%.