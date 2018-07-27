زيارات تفقدية لوزير الصناعة إلى مصانع أشباه الموصلات

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يقوم وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "بيك أون كيو" اليوم الاثنين بزيارات تفقدية لمصنعي "إس كيه هاينكس" و"سام سونغ" لأشباه الموصلات لتشجيع هاتين الشركتين اللتين تتجاوز حصتهما 20% من إجمالي حجم الصادرات الكورية.وخلال زياراته التفقدية سيعبر الوزير "بيك" عن تقدير الحكومة لقيام الشركتين باستثمار رؤوس أموالهما في كوريا، مؤكدا أن الحكومة ستدعم الجهود التي تبذلها الشركتان للحفاظ على مراكزهما الأولى في العالم من خلال تطوير تقنيات جديدة للجيل القادم من أشباه الموصلات.ومن المتوقع أن يطلب الوزير "بيك" من شركة "سام سونغ" للإلكترونيات زيادة استثماراتها من أجل تعزيز القوة التنافسية لصناعات المواد والمكونات.الجدير بالذكر أن حجم صادرات أشباه الموصلات الكورية قد تجاوز لأول مرة 89.6 مليار دولار في العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل هذا الحجم إلى 125 مليار دولار هذا العام.