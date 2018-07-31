اعتقال اثنين من المسؤولين السابقين في لجنة التجارة العادلة

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تم اعتقال أكبر مسؤوليْن سابقين في لجنة التجارة العادلة بسبب مساعدتهما في عملية توظيف غير قانوني لأشخاص متقاعدين.وأصدرت محكمة سيول المركزية أمس الاثنين مذكرات توقيف بحق رئيس اللجنة السابق "جونغ جيه تشان" ونائب الرئيس السابق "كيم هاك هيون" بتهمة عرقلة الأعمال وتلقي رشوة وانتهاك قانون أخلاقيات الموظفين العموميين.وقالت المحكمة في أسباب إصدار أوامر الاعتقال إن هناك مخاطر من أن يقوم المتهمون بتدمير الأدلة. غير أن المحكمة رفضت طلب النيابة العامة للحصول على أمر بالقبض على أمين عام لجنة التجارة السابق "شين يونغ سون".وتعتقد النيابة أن المسؤولين السابقين الثلاثة ساعدوا مسؤولين متقاعدين في اللجنة على الحصول على وظائف ذات صلة بوظائفهم السابقة. وبموجب قانون أخلاقيات الخدمة العامة، يُحظر على كبار المسؤولين الحكوميين الحصول على وظائف ذات صلة بواجباتهم التي أدوها خلال السنوات الخمس السابقة لتقاعدهم، ولمدة ثلاث سنوات بعد التقاعد. وتوسع النيابة حاليا من تحقيقاتها بشأن مخالفات مزعومة ارتكبتها لجنة التجارة، حيث تشتبه النيابة في أن اللجنة أغفلت أنشطة غير مشروعة لبعض الشركات الكبرى مقابل توظيف مسؤولين سابقين من اللجنة في تلك الشركات.