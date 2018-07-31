بومبيو يناقش الملف النووي الكوري الشمالي مع مسؤولي آسيان

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من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" بزيارة لسنغافوره هذا الأسبوع لمناقشة مسألة نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية مع نظرائه في اتحاد دول جنوب شرق آسيا، "آسيان". وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هيذر نويرت" أمس الاثنين أن "بومبيو" سيزور سنغافوره يومى الجمعة والسبت لحضور الاجتماعات الوزارية السنوية لاتحاد آسيان، والتي تشمل اجتماعات المنتدى الإقليمي لآسيان، ومؤتمر قمة شرق آسيا الوزاري. وقالت "نويرت" إن "بومبيو" سوف يناقش الالتزام المشترك بالتخلص النهائي الكوري الشمالي من الأسلحة النووية.ويقول بعض المراقبين إن المناقشات حول إعلان نهاية للحرب الكورية يمكن أن تكتسب زخما إذا اجتمع وزراء خارجية الكوريتين مع "بومبيو" على هامش اجتماعات المنتدى الإقليمي. ويذكر أن رحلة "بومبيو" إلى سنغافوره هي جزء من جولته في منطقة جنوب شرق آسيا التي تبدأ يوم الأربعاء وتشمل أيضا ماليزيا وإندونيسيا. وخلال زيارته التي تستغرق يومين إلى كوالالمبور عاصمة ماليزيا، سيجتمع "بومبيو" مع كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة تعزيز علاقات المشاركة الشاملة بين البلدين، وتعزيز المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة في أعقاب الانتقال الحكومي التاريخي والسلمي في ماليزيا. وفي جاكرتا عاصمة إندونيسيا، سيناقش "بومبيو" سبل تعزيز الأمن المشترك والأهداف التجارية والاستثمارية الثنائية.