واشنطن تضخ 113 مليون دولار في منطقة المحيط الهادئ والهندي

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تخطط الولايات المتحدة لضخ 113 مليون دولار في مشروعات للتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية الجديدة في منطقة المحيط الهادئ والهندي. وكشف وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" عن هذه الخطة أمس الاثنين خلال مشاركته في منتدى الأعمال الهندو باسفيكي الذى عقد فى غرفة التجارة الأمريكية فى واشنطن.وقال "بومبيو" إن هذه الاستثمارات سوف تكون الدفعة الأولى ضمن تعهدات الالتزام الاقتصادي الأمريكي الجديد بالسلام والازدهار في منطقة المحيط الهندي - الباسيفيكي.ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز قال "بومبيو" أيضًا إنه سيعلن عن مساعدات أمنية جديدة للمنطقة عندما يزور ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا في جولته في دول جنوب شرق آسيا خلال هذا الأسبوع. وأشار "بومبيو" إلى أن الولايات المتحدة، مثلها في ذلك مثل العديد من حلفائها وأصدقائها الآسيويين، كافحت من أجل الاستقلال، وبالتالي فلن تسعى أبدا إلى الهيمنة في منطقة المحيط الهادئ والهندي، وسوف تعارض أي دولة تفعل ذلك. وقال التقرير إن هذه التعليقات جاءت في إشارة على ما يبدو إلى "النفوذ الاقتصادي المتنامي للصين والتوتر المتزايد في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. وأعرب بعض المراقبين عن قلقهم من أن المبادرة الأمريكية الأخيرة تهدف إلى التنافس مع مبادرة الحزام والطريق التي تقودها بكين، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة والصين.