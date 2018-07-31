انخفاض الناتج الصناعي الكوري في يونيو بسبب تباطؤ الاستثمارات

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تراجع الإنتاج الصناعي لكوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر في شهر يونيو الماضي بسبب تباطؤ الاستثمارات. ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء، انخفض إجمالي الناتج الصناعي الكوري بنسبة 0,7% في شهر يونيو، على أساس شهري. وقد شهد هذا الرقم زيادة طفيفة في شهريْ أبريل ومايو بعد انخفاضه بنسبة 0,9% في شهر مارس. وانخفض الإنتاج في صناعات التعدين والتصنيع والغاز والكهرباء بنسبة 0,6% في يونيو مقارنة بالشهر الأسبق.وفي الوقت نفسه، نما حجم الإنتاج في الصناعات الخدمية بنسبة 0,2%، كما زادت مبيعات التجزئة، التي تعد مؤشرا اقتصاديا لمستويات الاستهلاك، بنسبة 0,6%.ومن ناحية أخرى، انخفض حجم الاستثمار في المرافق بنسبة 5,9% على أساس شهري مع انخفاض الاستثمارات في الآلات، ليهبط للشهر الرابع على التوالي. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ 18 عاماً التي يشهد فيها هذا الرقم انخفاضاً لأربعة أشهر متتالية.