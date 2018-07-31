الكوريتان تعقدان محادثات على مستوى جنرال للحد من التوتر العسكري

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تعقد كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية محادثاتهما العسكرية التاسعة على مستوى جنرال في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، اليوم الثلاثاء، لمتابعة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في القمة التي عقدها الرئيس "مون جيه إين" في شهر أبريل الماضي مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وقبل المحادثات التي بدأت في الساعة العاشرة صباحا، تعهد اللواء "كيم دو كيون" الذي يرأس وفد كوريا الجنوبية في المحادثات، ببذل أفضل الجهود للتوصل إلى خطوات جوهرية لتخفيف حدة التوتر العسكري وبناء الثقة بين الكوريتين.وأوضح أن المحادثات ستركز على التوسع في القضايا التي تمت مناقشتها خلال الجولة الأخيرة من المحادثات التي عقدت قبل 47 يومًا.ومن المتوقع أن يناقش الجانبان نزع الأسلحة في المنطقة الأمنية المشتركة ضمن المنطقة منزوعة السلاح، وتحويل الخط الحدود الشمالى، الذي هو خط الحدود البحري بحكم الواقع، إلى منطقة سلام. كما يعتزم الجانبان التطرق بنشاط لمسألة سحب القوات والمعدات من مراكز حرس الحدود، والتنقيب المشترك في المنطقة منزوعة السلاح عن رفات الجنود الذين كانوا قد قتلوا في أثناء الحرب الأهلية الكورية في خمسينيات القرن الماضي.