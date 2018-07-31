انخفض مؤشر الأعمال في كوريا إلى أقل مستوى خلال 17 شهرا

Photo : KBS News

تراجع مؤشر مشاعر الشركات الكورية الجنوبية في شهر يوليو وسط المخاوف من تفاقم النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغ مؤشر مسح الأعمال لشهر يوليو لجميع الصناعات 75 نقطة، بانخفاض قدره خمس نقاط مقارنة بالشهر السابق. وكان المؤشر قد انخفض إلى 77 نقطة في شهر مارس، ثم ارتفع إلى 79 في أبريل و81 في مايو ، لكنه انخفض إلى 80 في يونيو. وكان رقم يوليو هو الأقل منذ شهر فبراير من العام الماضي، كما كان الانخفاض في يوليو هو الأكثر حدة منذ يونيو 2015 عندما تقلص الطلب المحلي بشكل كبير بسبب انتشار فيروس "ميرس".وبلغ مؤشر مسح الأعمال لشركات التصنيع 74 نقطة، بانخفاض ست نقاط، وهو أكبر انخفاض منذ يونيو 2015. كما انخفض مؤشر الشركات غير المصنعة بأربع نقاط ليصل إلى 76 نقطة. وفي الوقت نفسه، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة الأبحاث الاقتصادية الكورية على الشركات المصنفة ضمن أفضل 600 شركة من حيث المبيعات في الآونة الأخيرة، أن توقعات مؤشر مسح الأعمال لشهر أغسطس وصلت إلى 89 نقطة، أي الأقل خلال 18 شهرا. ويذكر أن مؤشر مسح الأعمل يقيس ثقة الشركات في الأوضاع الاقتصادية، وتعني قراءة المؤشر بأقل من 100 أن غالبية الشركات لديها نظرة سلبية إزاء الأوضاع الاقتصادية المحلية.