تقرير يقول إن كوريا الشمالية تبني صواريخ جديدة عابرة للقارات

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قال تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست إن كوريا الشمالية تبني سرًّا صواريخ باليستية عابرة للقارات.وأضاف التقرير الذي نشرته الصحيفة أمس الاثنين أن وكالات التجسس الأمريكية عثرت على إشارات تدل على قيام كوريا الشمالية ببناء صواريخ جديدة في مصنعٍ أنتج أولى الصواريخ العابرة للقارات، القادرة على الوصول إلى الأراضي الأمريكية.ووفقًا لمسؤولين أمريكيين، فإن الأدلة التي وُجدَت حديثًا، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أن العمل جار في واحدة أو اثنتين من منشآت الصواريخ العابرة للقارات التي تعمل بالوقود السائل، في منطقة "سانوم دونغ" التي تقع على مشارف بيونغ يانغ.وقال التقرير إن المعلومات الجديدة لا تشير إلى توسع قدرات كوريا الشمالية، لكنها تظهر أن العمل على الأسلحة المتقدمة مستمر.ويأتي ذلك بعد أسابيع فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بيونغ يانغ "لم تعد تشكل تهديدًا نوويًّا".وقد صرح وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي بأن كوريا الشمالية تواصل إنتاج مواد انشطارية لصنع القنابل النووية، على الرغم من تعهدها بنزع السلاح النووي.