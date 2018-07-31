الرئاسة الكورية تؤكد زيارة مسؤول صيني في منتصف يوليو

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أكد مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية أن "يانغ جيه تشي" عضو المكتب السياسي في اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني والمسؤول عن الشؤون الخارجية، قد التقى مع مستشار الأمن القومي الكوري "جونغ أوي يونغ" في سيول، في وقت سابق من هذا الشهر.وفي رسالة أرسلت إلى الصحفيين اليوم الثلاثاء، قال مسؤول رئاسي كبير إن زيارة "يانغ" تمت في منتصف يوليو، واستهدفت بحث القضايا الثنائية.وأوضح المسؤول أن الاجتماع لم يكن يهدف إلى إبرام اتفاق بشأن قضية بعينها، لكن زيارة "يانغ" استهدفت إجراء حوار أكثر سلاسة بين سيول وبكين، مشيرا إلى أن الجانبين ناقشا رفع الإجراءات الانتقامية الصينية ضد نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" في كوريا الجنوبية.كما توقع بعض الخبراء أن المسؤولين قد يكونان قد ناقشا مشاركة الصين في إعلان نهاية الحرب الكورية.وفي حديثها إلى البرلمان الأسبوع الماضي، قالت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" إن الصين شريك مهم فيما يتعلق بشؤون شبه الجزيرة الكورية، مما يشير إلى وجهة نظر سيول الإيجابية بشأن دور الصين، في قضية إعلان نهاية الحرب الكورية.