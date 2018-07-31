الرئيس الأسبق لي يتلقى علاجا من داء السكري في مستشفى سيول

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غادر الرئيس السابق "لي ميونغ باك" زنزانته في السجن صباح الأمس الاثنين، لتلقي علاج من مرض السكري في مستشفى سيول.وقال مسؤول في وزارة العدل إن "لي" يخضع للعلاج من مرض السكري وتوقف التنفس في أثناء النوم، موضحا أنه سيبقى في المستشفى حتى اليوم الثلاثاء، وأن إقامته يمكن تمديدها اعتمادًا على نتائج الفحص الطبي.وكانت آخر زيارة قام بها "لي" إلى المستشفى في 22 مارس.يشار إلى أن الرئيس الكوري الأسبق محتجز في مركز الاحتجاز الشرقي في سيول، منذ اعتقاله في مارس، حيث وُجِّهت إليه 16 تهمة فساد، بما في ذلك الرشوة والاختلاس وسوء استخدام السلطة، وقد توقَّف عن حضور جلسات المحاكمة بسبب مشكلاته الصحية.