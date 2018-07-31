كوريا الجنوبية تصدر قانون الليمون العام القادم

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أعلنت وزارة النقل اليوم الثلاثاء أن النسخة الكورية من قانون "الليمون" الأمريكي، سوف تصدر العام القادم، مع تحرك الحكومة لتعزيز حقوق المستهلكين.ويشير تعبير "قانون الليمون" المجازي في الولايات المتحدة إلى القانون الذي يتم بموجبه تعويض المشترين للسيارات والسلع الأخرى التي تفشل بشكل متكرر في تلبية معايير الجودة.وبموجب القانون، سوف تقرر لجنة الخبراء الحكومية ما إذا كان يجب تبديل السيارة أو استرداد قيمتها في حالة تكرر نفس الأعطال فيها.وسيدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير 2019، حسب بيان وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل. وقال مسؤول في الوزارة إن العميل يمكنه طرح الأعطال المتكررة خلال ستة أشهر من شراء السيارة إلى لجنة الخبراء، للحصول على سيارة أخرى أو استرداد أمواله.وفي حالة تكرر الأعطال المتعلقة بسلامة السائق والركاب مرتين، فسوف تخضع السيارة للتبديل أو استرداد ثمنها، أما المشكلات العامة التي لا تؤثر على السلامة، فبعد تكرر العطل ثلاث مرات يمكن للمالك أن يطلب سيارة أخرى أو استرداد أمواله.