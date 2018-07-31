استمرار موجة الحرارة القياسية في كوريا

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استمرت موجة الحرارة القياسية في كوريا، ومن المتوقع أن تبلغ درجة الحرارة ذروتها يومي الغد وبعد الغد.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية فإن موجة الحرارة الأكثر شدة ستغمر البلاد ابتداء من اليوم الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام، حيث يتوقع أن تسجل درجات الحرارة في العاصمة سيول 38 درجة مئوية، و37 درجة مئوية في بعض المدن الكبرى بما فيها مدينة "ديجون" و"كوانغ جو" و"تشون تشُن".وقال التقرير إن يومي الغد وبعد الغد سيشهدان أعلى معدلات للحرارة حيث سترتفع في العاصمة إلى 39 درجة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل هذا المستوى من الحرارة منذ بدء رصد وتسجيل العناصر ذات الصلة بالطقس في كوريا.ويذكر أن أعلى درجة حرارة شهدتها كوريا منذ بدء عمليات الرصد الجوي كان 38.5 درجة مئوية في شهر يوليو في عام 1994.ونقل التقرير عن مصدر مسؤول في هيئة الأرصاد الجوية قوله إن موجة الحرارة القياسية التي ستشهدها كوريا لمدة 3 أيام قد حدثت منذ مائة عام تقريبا، مؤكدا على أن هناك حاجة ملحة لتوجيه عناية خاصة بالصحة والمنتجات الزراعية والبحرية الى جانب الماشية.