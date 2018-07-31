نتيجة سلبية لاختبار إصابة امرأة بفيروس ميرس

Photo : YONHAP News

ظهرت نتيجة الاختبارات التي أجريت على امرأة كورية جنوبية ظهر عليها أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ميرس، حيث أظهرت النتائج الأولية أنها غير مصابة بالفيروس.وكشفت السلطات الصحية في مدينة بوسان عن نتائج الفحوصات اليوم الثلاثاء، بعد أن أجرى معهد صحي تابع للبلدية الاختبارات على السيدة التي تبلغ من العمر بضعة وعشرين عامًا، وتعمل ممرضة في مستشفى في المملكة العربية السعودية، منذ شهر فبراير الماضي، وقد عادت إلى كوريا يوم الخميس الماضي لقضاء عطلة، لكنها بدأت منذ يوم السبت في إظهار أعراض تشمل رجفة والتهابا في الحلق، التي تعتبر ضمن أعراض الإصابة بفيروس ميرس، وقد زارت المستشفى وتم عزلها بسبب الاشتباه في إصابتها بالفيروس.وأشارت السلطات في مدينة بوسان إلى أن تلك السيدة تقيم في الشرق الأوسط منذ فترة طويلة، كما أنها عملت في مستشفى هناك، مما يثير مخاوف طبية إضافية، وهو ما يستدعي إجراء المزيد من الفحوصات، وإذا ظهرت النتيجة سلبية، سيتم إطلاقها من الحجر الصحي.وسوف تصدر نتائج الاختبار الثاني مساء اليوم الثلاثاء أو صباح الغد الأربعاء.