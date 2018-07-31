الحكومة الكورية تدرس تخفيض رسوم الكهرباء خلال موجة الحر

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أمر رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" بوضع خطة لتقليل الأضرار الاجتماعية الناتجة عن الحرارة الملتهبة التي تسود البلاد حاليا.وقال "لي" في اجتماع عقد اليوم الثلاثاء في مقر الحكومة إنه يجب أن نعتبر هذا الجو الحار ضمن الكوارث الطبيعية، مشيرا إلى ضرورة العمل على وضع إجراءات لمواجهته.وأضاف أنه اذا استمرت موجة الحرارة فسوف تزداد الأعباء المادية على المواطنين لتحملهم تكاليف رسوم الكهرباء نتيجة لاستخدام مكيفات الهواء لفترة طويلة، وطلب لي من وزارة الصناعة والتجارة والموارد بحث إمكانية تخفيض رسوم الكهرباء خلال هذه الفترة الخاصة.كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة تقديم الدعم للمتضررين من هذه الحرارة القاسية خاصة في المجالات الزراعية وتربية الماشية، الى جانب مواجهة ارتفاع أسعار الخضروات وأمراض الماشية نتيجة للحرارة العالية.