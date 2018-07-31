الكوريتان تتوصلان إلى إجماع حول الاستعمال السلمي للمنطقة منزوعة السلاح

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توصلت الكوريتان إلى إجماع حول طرق استخدام المنطقة منزوعة السلاح بشكل سلمي ضمن إطار واسع، وذلك خلال محادثاتهما العسكرية التاسعة على مستوى جنرال، التي عقدت يوم أمس الثلاثاء.وعقب المحادثات التي جرت في قرية الهدنة "بان مون جوم"، قال رئيس الوفد الكوري الجنوبي اللواء "كيم دو كيون" في تصريحات للصحفيين إن الجانبين اتفقا على وضع جداول زمنية وأساليب للتنفيذ من خلال إجراء مناقشات عبر الرسائل الهاتفية والاتصالات على مستوى العمل.كما قامت الكوريتان بتضييق شُقة الخلافات بينهما حول سحب القوات ونزع سلاح من مواقع حرس الحدود في المنطقة الأمنية المشتركة ضمن المنطقة منزوعة السلاح، وأيضا حول المشروع المشترك للتنقيب عن رفات الجنود في المنطقة منزوعة السلاح، الذين كانوا قد قُتلوا خلال الحرب الأهلية الكورية.ورغم أن الجانبين لم يتمكنا من التوصل إلى توافق بشأن تحويل خط الحدود البحرية الشمالي إلى منطقة للسلام، إلا أنهما ناقشا سبل وقف الأنشطة العدائية ضد بعضهما البعض في تلك المنطقة، كما توصلا إلى توافق حول وقف إطلاق النار في البحر الأصفر.وكانت المحادثات العسكرية بين الكوريتين قد بدأت في الساعة العاشرة من صباح الأمس واستمرت حتى الساعة السادسة والنصف مساء، ولم يصدر عنها بيان مشترك.