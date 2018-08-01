نائب وزير التوحيد يفحص مرافق إعادة لم الشمل في كوريا الشمالية

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يتوجه نائب وزير التوحيد الكوري الجنوبي "تشون هيه سونغ" اليوم الأربعاء إلى منتجع جبل "كوم كانغ" في كوريا الشمالية، وهو المكان الذي ستعقد فيه جولة لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين في وقت لاحق من هذا الشهر.وأوضحت وزارة التوحيد أمس أن "تشون" سوف يتفقد التقدم فى الإصلاحات الخاصة بالمرافق التى ستعقد فيها جولة لم الشمل، كما سيقدم كلمات التشجيع والدعم لحوالى 50 عاملا يشاركون فى أعمال الترميم هناك. وقالت الوزارة إنها ستبذل قصارى جهدها لإتمام تلك الإصلاحات قبل يوم الخامس عشر من أغسطس الذي يوافق عيد الاستقلال، بحيث يمكن أن يتم عقد جولة لم الشمل بسلاسة كما هو مخطط لها في الفترة من 20 إلى 26 من أغسطس.وردا على سؤال حول ما إذا كانت زيارة "تشون" ستبحث مسألة استئناف الرحلات السياحية إلى جبل "كوم كانغ"، قال المسؤول الكوري الجنوبي إن الغرض من رحلته هو التحقق من صلاحية المرافق التي ستستضيف جولة لم شمل الأسر المشتتة.وكانت الكوريتان قد تبادلتا يوم الأربعاء الماضي نتائج بحوثهما عن العائلات التي فرقت بينها الحرب الأهلية الكورية في خمسينيات القرن الماضي، وبناءً على نتائج البحوث، من المقرر أن يتبادل الجانبان يوم السبت القادم قائمة نهائية تضم 100 شخص من كل جانب سيشاركون في لقاءات لم الشمل.