القوات الأمريكية تقيم احتفالا باستعادة رفات الجنود من كوريا الشمالية

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تُقام اليوم الأربعاء في قاعدة "أوسان" الجوية الأمريكية في مدينة "بيونغ تيك" الكورية الجنوبية مراسم احتفالية بمناسبة استعادة رفات 55 من الجنود الأمريكيين الذين كانوا قد قتلوا خلال الحرب الأهلية الكورية.ووفقا لتقرير صادر عن قيادة قوات الأمم المتحدة في كوريا، فإن حوالي 500 شخص سيحضرون الاحتفال، بمن في ذلك وزير الدفاع الكوري الجنوبي "سونغ يونغ مو"، وقائد القوات الأمريكية في كوريا الجنرال "فنسنت بروكس"، والسفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية "هاري هاريس". وبعد الحفل، سيتم نقل الرفات إلى قاعدة "بيرل هاربور-هيكام" المشتركة في هاواي لتحديد هويات أصحابها، وسوف يكون نائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس" في القاعدة لاستلام الرفات.وكانت كوريا الشمالية قد أعادت رفات الجنود الأمريكيين يوم الجمعة الماضي الذي وافق الذكرى الـ65 على توقيع اتفاقية الهدنة التي أوقفت الحرب الكورية، وذلك بناء على الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في شهر يونيو الماضي.وينص البيان المشترك الذي تم تبنيه في تلك القمة على أن تلتزم بيونغ يانغ وواشنطن باستعادة رفات الجنود الذين قتلوا في الحرب الأهلية الكورية.