تأكيد سلامة الممرضة الكورية التي اشتبه في إصابتها بفيروس ميرس

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أكدت السلطات الصحية في مدينة بوسان أن السيدة الكورية الجنوبية التي تعمل ممرضة في إحدى المستشفيات في المملكة العربية السعودية، والتي ظهرت عليها أعراض مشابهه لأعراض الإصابة بفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ميرس، أنها غير مصابة بالفيروس، وذلك بعد خضوعها لجولة ثانية من الاختبارات، أمس الثلاثاء.وقررت السلطات الصحية إطلاق سراح تلك السيدة من الحجر الصحي، حيث كشفت السلطات الصحية في مدينة بوسان التي تعيش فيها الممرضة الكورية، عن نتائج تحليلاتها في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء.وكانت الممرضة الكورية التي تعمل في السعودية منذ شهر فبراير الماضي قد عادت إلى البلاد لقضاء عطلتها الصيفية يوم الخميس الماضي، حيث بدأت تظهر عليها أعراض قشعريرة والتهاب في الحلق، وهي بعض علامات الإصابة بفيروس ميرس.ومن ثم زارت أحد المستشفيات حيث تم عزلها للاشتباه في إصابتها بالفيروس.