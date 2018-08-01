الكشف عن وثائق تظهر ضغوطا من المحكمة العليا ضد نائب برلماني

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اتضح من وثائق تم الكشف عنها لأول مرة أمس الثلاثاء أن المحكمة العليا تحت قيادة رئيسها السابق "يانغ سونغ تيه"، قد سعت للضغط على نائب برلماني كان يعارض محاولات "يانغ" لإنشاء محكمة الاستئناف.وتعد هذه الوثائق جزءا من الأوراق التي أعلنتها إدارة المحاكم الوطنية ضمن التحقيقات في الانتهاكات القضائية المشتبه بها خلال حكومة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه".وتشير اثنتان من تلك الوثائق يعود تاريخهما إلى يونيو من عام 2015، إلى أنه يجب البحث عن استراتيجيات لعزل النائب عن حزب العدالة آنذاك "صو جي هو"، إذا استمر في معارضة فكرة إنشاء محكمة الاستئناف. كما توضح واحدة من تلك الوثائق أيضا تفاصيل الحاجة إلى التفكير في توجيه ضغوط نفسية ضد "صو" بسبب دعوى قضائية رفعها ضد رئيس المحكمة العليا، حيث كان "صو" عضواً في لجنة التشريع والقضاء التابعة للبرلمان في الوقت الذي تمت فيه صياغة تلك الوثائق.وقد خسر "صو" دعواه القضائية بعد شهر من تقديمها.