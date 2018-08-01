رفض طلب لفريق التحقيقات في قضية دروكنغ بتفتيش منزل حاكم كيونغ سانغ

Photo : YONHAP News

تقدم فريق التحقيقات المستقل في فضيحة تزوير الآراء عبر الإنترنت، التي تُعرف إعلاميا باسم قضية "المدون دروكنغ"، بطلب لاقتحام منزل "كيم كيونغ سو" حاكم مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ"، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.وسعى الفريق أول من أمس الاثنين لاستصدار أمر قضائي بتفتيش مقر إقامة "كيم" بتهمة عرقلة العمل، لكن المحكمة رفضت الطلب دون إبداء أسباب الرفض.وتأتي هذه الخطوة بعد أن ظل الفريق يدرس توجيه اتهام إلى "كيم" بالتآمر في عمليات تزوير الآراء على الإنترنت، وذلك استناداً إلى سجلات المحادثات التي دارت بينه وبين الشخصية الرئيسية في القضية، وهو المدون "دروكنغ"، والتي وجدت محفوظة على ذاكرة رقمية من نوع "فلاش يو إس بي" سلمها المدون بنفسه إلى المحققين.كما تم العثور على ذاكرة رقمية أخرى تحتوي على بيانات توضح أن "كيم" سعى للحصول على مشورة "دروكنغ" حول التعهدات الخاصة بتجديد أوضاع الشركات الكبرى.وعند طلب الإذن من المحكمة باقتحام مقر إقامة "كيم"، غيّر الفريق توصيفه لـ"كيم" ليصبح "مشتبها فيه"، في خطوة تشير إلى أن الفريق سيسعى لاستدعائه للاستجواب.