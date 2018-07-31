رقم قياسي في درجات الحرارة اليوم في سيول

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ارتفعت درجة الحرارة في العاصمة الكورية سيول نهار اليوم لتبلغ 39 درجة مئوية، لتتجاوز الرقم القياسي السابق الذي يبلغ 38.4 درجة مئوية في عام 1994، وهي أعلى درجة حرارة في سيول منذ 111 عاما، أي منذ بدء عمليات الرصد الجوي في عام 1907.كما بلغت درجات الحرارة في مدينتي "سو وان" و"تشون تشُن" 39 درجة مئوية أيضا، بينما بلغت في مدينتيْ "ديه جون" و"كوانغ جو" 38 درجة مئوية.وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الحرارة الشديدة قد تركزت على مناطق العاصمة نتيجة لدخول هواء جاف عالي الحرارة إلى الجزء العلوي للغلاف الجوي من جهة، ودخول رياح حارة قادمة من الشرق إلى الجزء السفلي للغلاف الجوي، من جهة أخرى.وتوقعت الهيئة أن تنخفض درجات الحرارة بعد الغد قليلا ولكن ستستمر في مستوى أعلى من أكثر من 35 درجة مئوية لمدة أسبوع على الأقل بعد ذلك.ونتيجة لاستمرار موجة الحر الملتهبة القياسية، زاد عدد المصابين بأمراض ذات صلة بارتفاع درجات الحرارة، كما زاد عدد المتوفين بسبب تلك الأمراض.وحسب هيئة السيطرة على الأمراض، بلغ عدد المتوفين بسبب الأمراض المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة 28 شخصا، وبلغ عدد المصابين ألفين و266 شخصا حتى أول من أمس الاثنين، ليسجل رقما قياسيا في هذا المجال منذ بدء الهيئة في جمع الإحصاءات ذات الصلة في عام 2011.