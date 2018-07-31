الحكومة تخطط لتخفيض رسوم الكهرباء تصديا للحرارة الملتهبة

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في ظل استمرار موجة الحر غير المسبوقة في كوريا، قررت الحكومة الكورية اعتبار هذه الحرارة في مستوى "الكوارث الطبيعية"، ومن ثم سيتم إعداد طرق للتعامل معها، بما في ذلك تخفيض رسوم الكهرباء.وقال رئيس الوزراء " لي ناك يون" اليوم إن استمرار الحرارة الملتهبة سيجعل المواطنين يقلقون من ارتفاع رسوم الكهرباء، وأصدر أمرا لوزارة الصناعة والتجارة والطاقة بدراسة تخفيض رسوم الكهرباء بشكل محدد.وقد وافق البرلمان على اعتبار أن هذه الحرارة في مستوى الكوارث الطبيعية، وقرر المعسكران الحاكم والمعارض تعديل القانون ذي الصلة.وفي هذا السياق، عقد فريق عمل لمشروعات القوانين ذات الصلة بمعيشة الشعب يضم رؤساء اللجان السياسية وزعماء التكتلات البرلمانية من المعسكرين الحاكم والمعارض، اجتماعا اليوم وافق فيه على تعديل قانون يدرج الحرارة الملتهبة ضمن الكوارث الطبيعية.ووفقا للقانون الحالي، فإن الحرارة الملتهبة ليست ضمن نطاق الكوارث الطبيعية، ومن ثم لا يتم تقديم تعويضات حكومية عن الأضرار الناتجة عنها.وقرر المعسكران الحاكم والمعارض تعديل "القانون الأساسي لإدارة الكوارث والأمن"، خلال الدورة البرلمانية غير العادية في شهر أغسطس الحالي.