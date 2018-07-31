الحكومة توافق على زيارة رئيسة مجموعة هيون ديه إلى كوريا الشمالية

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صرحت وزارة التوحيد بأنها وافقت على زيارة ستقوم بها "هيون جونغ أون" رئيسة مجموعة "هيون ديه" إلى كوريا الشمالية وبصحبتها وفد من مسؤولي المجموعة، لحضور المراسم التذكارية الخاصة الخامسة عشرة على وفاة الرئيس السابق للمجموعة "جونغ مونغ هون"، يوم 3 من هذا الشهر.ويضم الوفد 15 شخصا بمن فيهم رئيس شركة "هيون ديه آسان".تجدر الإشارة إلى أن مجموعة هيون ديه ظلت تقيم هذه المراسم الخاصة سنويا في ذكرى وفاة رئيسها السابق في نصب تذكاري له في منطقة جبل "كوم كانغ"، وذلك منذ وفاته يوم 4 من أغسطس في عام 2003، فيما عدا عام 2016 عندما تصاعد التوتر في العلاقات بين الكوريتين.وستكون هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لرئيسة مجموعة "هيون ديه" منذ عام 2014.ويتوقع بعض المراقبين أن يتم خلال الزيارة مناقشة استئناف الرحلات السياحية إلى جبل كوم كانغ، لكن وزارة التوحيد أكدت من جانبها على أنها وافقت على الزيارة بناء على أسباب إنسانية فقط، حيث إن هذه الفعالية تمثل حدثا تذكاريا سنويا.