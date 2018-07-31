حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في السوبرماركت

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من المتوقع أن يتم حظر الأكياس البلاستيكية المخصصة للاستخدام مرة واحدة، في المتاجر الكبيرة ومحلات السوبرماركت.وقالت وزارة البيئة إنها ستصدر إعلانا مسبقا لمسودة تعديل القانون الخاص بتوفير الموارد الطبيعية وتحفيز إعادة الاستخدام، والتي تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية، وذلك بدءا من الغد وعلى مدار 40 يوما.وتهدف الوزارة بذلك إلى تقليل استخدام المواطنين الكوريين للأكياس البلاستيكية.ويذكر أن معدل استعمال الأكياس البلاستيكية للفرد الواحد في دول الاتحاد الأوربي يبلغ 198 كيسا سنويا، بينما يبلغ هذا المعدل في كوريا 414 كيسا.كما يتوقع أن يتم إدخال المخابز، التي لم تتعرض لأي قيود حتى الآن، في قائمة المتاجر التي يتم فيها حظر تقديم الأكياس البلاستيكية للاستخدام مرة واحدة بالمجان.ومن المتوقع أن يدخل القانون المعدل حيز التنفيذ في نهاية هذا العام.وتعمل وزارة البيئة على زيادة النسبة الإلزامية لإعادة استخدام البلاستيك من 66% حاليا إلى 90% حتى عام 2022.